İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen yolsuzluk örgütünün bir sitenin otoparkına gizlediği belirlenen milyonlarca lira değerindeki çok sayıda lüks otomobile el konuldu.

Suç örgütünün gizli kasalarından Murat Kapki üzerine kayıtlı olduğu tespit edilen otomobiller çekici vasıtasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. El konulan otomobiller arasında üst segment son model lüks otomobillerle birlikte iki adet de klasik otomobil olduğu öğrenildi.

KARA PARAYLA OTOMOBİL ALINDI

Savcılık tarafından yapılan incelemelerde yolsuzluk örgütünün gizli kasalarından olduğu değerlendirilen reklam ihalecisi Murat Kapki üzerine son dönemde çok sayıda lüks otomobil satın alındığı tespit edildi.

Sabah'ın haberine göre, Suç örgütünün ihale yolsuzluklarından elde ettiği haksız kazançlarla satın aldığı belirlenen lüks otomobillerin kara para aklamada kullanıldığı saptandı.

OTOPARKA GİZLEDİLER

Bunun üzerine savcılık talimatıyla harekete geçen emniyet ekipleri otomobillerin peşine düştü. Yapılan detaylı çalışma kapsamında otomobillerin Beykoz'daki lüks rezidansın otoparkına gizlendiği tespit edildi.

Tespit üzerine emniyet ekipleri rezidansın otoparkına operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda lüks otomobil ele geçirildi.

FERRARİ, MERCEDES, RANGE ROVER

Ele geçirilen otomobillerin Ferrari, Mercedes, Range Rover gibi üst segment son model lüks otomobiller olduğu görüldü.

Lüks otomobillerin yanında iki adet klasik otomobil ile bir adet de Togg marka otomobil ele geçirildi.

Söz konusu otomobillerin güncel değerlerinin milyonlarca lira değerinde olduğu belirlendi.

El konulan otomobiller çekici vasıtası ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi.

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