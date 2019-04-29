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Lüks rezidansta sır ölüm

Çorlu’da meydana gelen olayda lüks bir rezidansın 16. katındaki dairede ikamet eden itfaiye eri, binanın bahçesinde ölü olarak bulundu. Genç itfaiyecinin cansız bedenini ise olayı haber alan meslektaşları taşıdı.

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Edinilen bilgilere göre, olay, Esentepe Mahallesi’nde yer alan lüks bir rezidansta sabah saatlerinde meydana geldi.
 
Evli olduğu ancak bir süredir eşinden ayrı olarak yaşadığı kaydedilen bir çocuk babası itfaiye eri Bülent Öztürk (35) 16. katında ikamet ettiği rezidansın bahçesinde ölü olarak bulundu.
 
Bir binanın bahçesinde bir şahsın hareketsiz yattığının bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölü bulunan kişinin aynı binanın 16. Katında ikamet eden itfaiye personeli olduğunu belirleyen polis ekipleri hem genç itfaiyecinin cansız bedeninin bulunduğu bahçede hem de 16 .kattaki dairede inceleme yaptı.
 
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ile Olay Yeri İnceleme Grup Amirliği ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından Bülent Öztürk’ün cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
 
Genç itfaiyecinin cansız bedenini taşıyanlar ise haberi alır almaz olay yerine gelen meslektaşları oldu.

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