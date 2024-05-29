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Lüks rezidansta şüpheli ölüm! Çatıdan düşüp hayatını kaybetti

Kağıthane'de bulunan bir rezidansta yaşayan 21 yaşındaki genç, çatıdan zemine düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken; ev arkadaşı ise, gencin ailesiyle sorunları olduğunu iddia etti.

IHA29 Mayıs 2024 Çarşamba 11:38 - Güncelleme:
Lüks rezidansta şüpheli ölüm! Çatıdan düşüp hayatını kaybetti
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Olay, dün saat 20.40 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde düşme sesi duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemeler sonucunda düşen ve kimliği tespit edilen Emir Germi'nin (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

AİLESİYLE PROBLEMLERİ VARDI, ÇATIDAN DÜŞERKEN GÖRDÜK

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Görgü şahitleri gencin çatıdan düştüğünü söylerken, Alperen P., ise ev arkadaşının ailesiyle problemleri olduğunu öne sürdü. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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