İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2024 Perşembe / 23 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3625
  • EURO
    35,0664
  • ALTIN
    2426.98
  • BIST100
    10485.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Lüks rezidanstaki şüpheli ölüm! Sosyal medyada sır not bırakmış
Güncel

Lüks rezidanstaki şüpheli ölüm! Sosyal medyada sır not bırakmış

Kağıthane'de lüks bir rezidansta yaşayan 21 yaşındaki gencin çatıdan düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Gencin yazarı olduğu kitabından bir bölümü, ölmeden hemen önce sosyal medya hesabında paylaştığı öğrenildi. Ev arkadaşının polise gencin ailesiyle sorunları olduğunu söylediği, ailesinin ise ölümünden ev arkadaşını sorumlu tuttuklarını düşündüğü bilgisine ulaşıldı.

IHA30 Mayıs 2024 Perşembe 10:40 - Güncelleme:
Lüks rezidanstaki şüpheli ölüm! Sosyal medyada sır not bırakmış
ABONE OL

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde önceki gün saat 20.40 sıralarında meydana gelen olayda, akşam saatlerinde düşme sesi duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmuştu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemeler sonucunda düşen ve kimliği tespit edilen Emir Germi'nin (21) hayatını kaybettiğini belirlemişti.

EV ARKADAŞI "AİLESİYLE PROBLEMLERİ VARDI", AİLE, "EV ARKADAŞINDAN ŞÜPHELENİYORUZ"

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurmuştu. Görgü şahitleri gencin çatıdan düşerken gördüğünü söylerken, gencin ev arkadaş Alperen P. ise olay esnasında dışarıda olduğunu, Emir Germi'nin ailesiyle problemleri olduğunu belirtmişti. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından gencin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Polis olayın intihar olabileceği üzerinde dururken gencin cenazesini teslim alan ailesinin ise oğullarının ölümden ev arkadaşı Alperen P.'yi sorumlu tuttuklarını söylediği iddia edildi.

"SENİ YOK ETMEK İSE, BASİT Bİ HATA" YAZDIĞI GÖRÜLDÜ" NOTUYLA PAYLAŞTI

Öte yandan metal müzik tarzına ilgili olduğu öğrenilen gencin, ölümden hemen önce kendi yazdığı "Huzurlu Huzursuzluk" kitabından bir bölümü, sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Gencin hem kitabını hem de kendisini paylaştığı son gönderisinin açıklama kısmına, "Seni okumak, seni yazmak, seni hissedebilmek bu hayatta bana anlam katan tek şey. Sana dokunabilmek, bana dokunabilmen tattığım en güzel his. Seni keşfetmek, seni düşünmek, huzurlu huzursuzluk. Seni yok etmek ise, basit bi hata" yazdığı görüldü.

  • kağıthane olayı
  • genç yazar
  • çatıdan düşme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.