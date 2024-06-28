Lüks villada yetiştirdiler! 4 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri il genelinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti ile Hint keneviri bitkisi" yetiştirdikleri, hasadı ile izleyen süreçte elde edilen uyuşturucu maddenin satışını yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik harekete geçti. Polis Yalova merkezi başta olmak üzere İstanbul, Bursa ve Antalya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda C.Z., E.Z., İ.T., M.M., S.S., Ö.O. ve S.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan üçünün baba, kızı ve damadı olduğu öğrenildi.

Ekipler gözaltına alınan şahıslara ait ikametlerde narkotik madde arama köpekleri Gölge ve Zeytin eşliğinde arama gerçekleştirdi. Operasyonda 27 kök Hint keneviri bitkisi, 924 gram skunk, vakumlama cihazı, 11 adet vakumlu ambalaj paketi, ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

VİLLADA ÖZEL SİSTEMLERLE UYUŞTURUCU YETİŞTİRDİLER



Öte yandan, yapılan aramalarda polis girdiği bir villada Hint keneviri bitkisi üretim ve çoğaltmada kullanılan 44 LED lamba, 4 ısı-nem ölçme cihazı, 4 havalandırma cihazı, karbondioksit tüpü ve havalandırma kanalı, Hint keneviri bitkisi yetiştirmede kullanılan çeşitli biyolojik ve kimyasal sıvı takviyeler ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.