Lüks villaya kumar baskını: 39 kişiye toplam 169 bin 610 lira ceza

DHA 02 Nisan 2021 Cuma 11:52 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 11:52

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir villada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan villaya, uzaktan kumandalı bahçe kapısının açıldığı sırada operasyon düzenlendi. Villada 39 kişi kumar oynarken yakalandı. Villada çok sayıda oyun kağıdı ile 620 bin lira, 50 bin dolar, 15 Euro ele geçirildi.

Yakalanan kişilere kumar oynamaktan 46 bin 760 lira, koronavirüs tedbirlerini ihlalden 122 bin 850 olmak üzere toplam 169 bin 610 lira ceza kesildi. Villayı kiraladığı belirlenen Ş.C. hakkında ise, 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem yapıldı.

Bir dönem konsolosluk binası olarak da kullanılan villanın, polis baskınlarına karşı üzerinde dikenli teller olan 5 metre yüksekliğinde duvarla çevrelendiği, uzaktan kumandayla açılan kapının arkasında bariyer olduğu ve yolların güvenlik kameralarınca gözlendiği belirlendi.