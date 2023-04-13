7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim vaatlerini açıklarken, "Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok" ifadelerini kullanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerinin aksine Adıyaman ziyaretine saati 12 bin dolar olan özel uçakla gittiği ortaya çıktı.

Saadet Partisi'nin Adıyaman'da düzenlediği iftar programına katılan Kılıçdaroğlu, beraberindeki ortakları ile poz verirken, sosyal medyada ise Özgür Özel ve trollerin öncülüğünde algı operasyonuna kalkışıldı. Özel'in algısını çürüten ise Bakan Varank'ın paylaşımı oldu.

"İŞTE TAKİYE TAM OLARAK BUDUR!"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, satacağını vaat ettiği uçağa binen Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. CHP'li Özgür Özel'in algısını çürüten Bakan Varank, "İşte takiye tam olarak budur!" dedi.

Söz konusu uçağın saatinin 12 bin dolar olduğunu belirten Bakan Varank, "Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır' diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur!" ifadelerini kullandı.

'MİNİBÜS İLE YOLCULUK' ALGISI...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından, "Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftarına gittik. Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü. 14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek!" ifadelerini kullanarak, içerisinde Kılıçdaroğlu ve Akşener'in de olduğu 'minibüs ile yolculuk' görüntüsü servis etti.