Kırklareli'nde mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Yıldırım Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasının depolama bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın satış bölümüne de sıçradı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Fabrikada bulunan herkesin tahliye edildiğini belirten Bilgin, bir kişinin karbonmonoksitten etkilendiğini, fabrika sahibinde de ikinci derece yanık olduğunu ifade etti.

Fabrikanın içerisinde çok miktarda ahşap malzeme, masa ve sandalye bulunduğu için yangınla mücadelenin güçlükle devam ettiğini aktaran Bilgin, "Yangının çıkış sebebini henüz bilmiyoruz. Yangın şu anda kontrol altında. Rüzgar bizim lehimize. Şu an alanın tamamını kontrol altına aldık. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

Öte yandan UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri de dumandan etkilenen işçi ve itfaiye ekiplerine müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle fabrika ve satış mağazasında büyük çapta hasar oluştu.

Fabrikanın üretim atölyesinde 6 Haziran 2016 tarihinde de yangın çıktığı öğrenildi.