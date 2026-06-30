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Lüleburgaz'da seyir halindeki aracın lastiği patladı: 3 can kaybı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp takla atan otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

IHA30 Haziran 2026 Salı 12:37 - Güncelleme:
Lüleburgaz'da seyir halindeki aracın lastiği patladı: 3 can kaybı
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Kaza, Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 AET 744 plakalı otomobil, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı ve takla attı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede kazanın etkisiyle otomobilde dışarı fırlayan Emirhan Lozanlıoğlu, Ömer Zar ve Ferhat Tomurcuk'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 1 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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