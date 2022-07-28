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Lüleburgaz'da üvey baba cinayetinde torun ile dede tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üvey babası Okay Filibeli'yi (47), bıçaklayarak öldüren F.P. (16) ve cinayetin ardından kaçmasına yardım eden dedesi Ahmet Munar tutuklandı.

DHA28 Temmuz 2022 Perşembe 00:48 - Güncelleme:
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Olay, dün saat 13.40 sıralarında Özerler Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi üzerindeki müzisyenler kıraathanesinde meydana geldi. İddiaya göre F.P., annesi ile dini nikahlı olarak yaşayan Okay Filibeli ile daha önce tartıştı. Aile içinde yaşanan gerginliğin ardından F.B., Filibeli tarafından evden kovuldu. Müzisyenler kıraathanesinde karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.P., üstündeki bıçakla Filibeli'yi defalarca bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Filibeli, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

MALKARA'DA YAKALANDI

Cinayet şüphelisi F.P.'nin, olayın ardından dedesi A.M.'nin kullandığı kapalı kasa minibüsle kaçtığı saptandı. Tekirdağ'ın Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kaçan F.P.'nin, dedesinin kullandığı minibüsle geldiği ilçede yakalayarak gözaltına aldı. Minibüste yapılan aramada ise 3 bıçak ve 6 poşet dolusu giysi ele geçirildi.

Lüleburgaz'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.P., ifadesinde anneannesinin ölmeden önce üstüne olan evi kendisine bıraktığını belirterek, üvey babasının evi kendisine vermesi için üzerinde baskı kurduğunu ve annesine şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan F.P. ile dedesi Ahmet Munar tutuklandı. (DHA)

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