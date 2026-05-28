  Lunaparkta bayram eğlencesi kabusa döndü! Dakikalarda havada asılı kaldılar
Güncel

Lunaparkta bayram eğlencesi kabusa döndü! Dakikalarda havada asılı kaldılar

İzmir'in Buca ilçesinde lunaparka giden vatandaşların eğlencesi kabusa döndü. Peş peşe arızalanan oyuncaklarda onlarca kişi metrelerce yüksekte dakikalarca baş aşağı mahsur kaldı.

IHA28 Mayıs 2026 Perşembe 23:02 - Güncelleme:
IHA28 Mayıs 2026 Perşembe 23:02
Olay, Buca Gölet mevkiinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Bayram tatilini fırsat bilerek aileleri ve sevdikleriyle eğlenmek amacıyla lunaparka akın eden vatandaşlar, bindikleri eğlence aletlerinin arızalanmasıyla büyük bir şok yaşadı. Adrenalin dolu bir oyuncağın tam tur halindeyken havada aniden teknik bir arıza vermesi sonucu, makinede bulunan vatandaşlar metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldı.

HIZ TRENİNDE DE KORKU DOLU ANLAR

Metrelerce yüksekte dakikalarca baş aşağı beklemek zorunda kalan vatandaşlar büyük bir panik ve korku yaşarken, tesisteki arızalar bununla da sınırlı kalmadı. Lunaparkın en çok tercih edilen oyuncaklarından olan hız treninde de (roller coaster) benzer bir teknik sorun yaşandı ve içerisindeki vatandaşlar raylar üzerinde bir süre mahsur kaldı.

Bayram eğlencesi adeta zehir olan vatandaşların metrelerce yüksekteki çaresiz bekleyişi çevredeki diğer ziyaretçilerin yüreklerini ağızlara getirirken, yaşanan o korku dolu anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Çalışanların müdahalesiyle makinelerin çalıştırılmasının ardından oyuncaklarda dakikalarca mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Öte yandan aynı lunaparkta 3 yıl önce de salıncakta meydana gelen arıza sonucu, oyuncakta bulunan 6 kişi, ağaç dallarının çarpması sonucu yaralanmıştı.

