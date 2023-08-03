İSTANBUL 35°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2023 Perşembe / 17 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9576
  • EURO
    29,5778
  • ALTIN
    1678.59
  • BIST100
    7258.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Lunaparkta faciadan dönüldü! 6 kişi yaralandı

İzmir'in Buca ilçesindeki lunaparkta savrulan salıncağın ağaca çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 03:19 - Güncelleme:
Lunaparkta faciadan dönüldü! 6 kişi yaralandı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, 29 Ekim Mahallesi 2205 Sokak'ta bulunan bir lunaparkta eğlenen vatandaşlar salıncağa bindi.

Bir süre sonra inişi esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle kapanmayan salıncak, önce savruldu, daha sonra ağaca çarptı.

Salıncaktaki 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.