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Lunaparkta korkutan kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Amasya'da lunaparkta ranger olarak bilinen oyun aleti kabininin başına çarpması sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA7 Haziran 2026 Pazar 01:04 - Güncelleme:
Lunaparkta korkutan kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, Hızırpaşa Mahallesi'ndeki lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aleti müşterilerin, binmesi üzerine harekete geçti. Aletin hareket etmesini takip eden 20 yaşındaki çalışan Burak Kırıkçı'nın başına kabin çarptı. Kanlar içinde yere yığılan gence çevredekiler müdahale etti.

Ambulansla ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Kırıkçı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Amasya Valiliği, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Osman Hicin adlı vatandaş, "Kabin gencin başına çarpmış. Ambulans geldi. Hastaneye götürdüler. Vefat ettiğini öğrendik" diye konuştu

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