Lunaparktaki ihmal can aldı: 2 tutuklama

Edirne'de lunaparkta “sıfır yerçekimi” adlı oyun aletinden düşerek hayatını kaybeden kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı.

AA10 Nisan 2026 Cuma 23:25 - Güncelleme:
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında lunaparkta inceleme yapan polis ekipleri, ifadesine başvurmak üzere 6 kişiyi emniyete götürdü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerini alan ekipler, lunapark işletmecisi ile bir çalışanı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen H.K. ve E.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bir şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İki Köprü Arası Caddesi'ndeki lunaparkta iki gün önce, bindiği oyun aletinden düşerek ağır yaralanan S.Ç. (29) sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

