10 Kasım 2020 Salı 12:41 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 12:41

Lütfi Elvan kimdir, nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın affının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından Lütfi Elvan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan hakkında merak edilenler…

YENİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI LÜTFİ ELVAN OLDU

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararında “Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Lütfi Elvan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104’üncü ve106’ncı maddeleri gereğince atanmıştır” ifadelerine yer verildi.

LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 1962'de Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitiren Elvan, İngiltere'de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı.

Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunan Elvan, Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

Lütfi Elvan, Profesyonel iş hayatına Etibank Genel Müdürlüğü'nce Yöneylem Araştırma Grubunda mühendis olarak başlayan Elvan, 1987-1989 yılları arasında mühendis olarak çalıştı. 1989-2007 yıllarında Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nda çeşitli görevlerde bulundu. 1989-1990 arasında Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İhracat Teşviklerinin değerlendirilmesi ve Teşvik Politikaları alanında Planlama Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı.

1990-1993 yıllarında madencilik sektörü kapsamında bulunan kamu kuruluşlarının yatırımlarından sorumlu planlama Uzmanı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ulusal Proje Koordinatörü olarak çalıştı. 1993-1995 arasında rörevli olarak ABD’de “University of Delaware”de Ekonomi dalında master yaptı.

1999-2003 arasında da OECD Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu Başkan Yardımcılığını yürüttü.

2007 Genel Seçimlerinde Karaman Milletvekili seçildi.

2007-2011 arasında o dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığı, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı, Türkiye Macaristan Dostluk Grubu Başkanlığı, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu.

Lütfi Elvan, 2011 Genel Seçimlerinde tekrar Karaman Milletvekili seçildi.

2011-26 Aralık 2013 arasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerini yürüttü

2013'TE ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞMA BAKANLIĞI YAPTI

Lütfi Elvan 26 Aralık 2013'te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak atandı. 7 Mart 2015 tarihinde yasal zorunluluk sebebi ile görevini devretti.

EKONOMİ İŞLERİNDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISIYDI

25. Dönem'de Antalya Milletvekili seçildi. 26. Dönem'de Mersin Milletvekili olarak Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi. 65. Hükümette Kalkınma Bakanı olarak atandı.

ve son olarak Ekonomi İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Elvan, çok iyi derecede İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk babası.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elvan, evli ve 2 çocuk babası.

LÜTFİ ELVAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan, ilk açıklamasında, "Benim için sürpriz oldu" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Meclis'teki makam odasında personel ile vedalaştı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Elvan, kararın kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Lütfi Elvan, "Önceden bilginiz var mıydı?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.