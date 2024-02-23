İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2024 Cuma / 14 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0932
  • EURO
    33,684
  • ALTIN
    2019.61
  • BIST100
    9393.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Lütfü Savaş'tan Özgür Özel'e geri adım attıran rest
Güncel

Lütfü Savaş'tan Özgür Özel'e geri adım attıran rest

CHP'de krize dönüşen Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı son görüşmeyi anlatan Lütfü Savaş, kararın verildiği diyaloğu açıkladı. Savaş, 'CHP göstermese bağımsız aday olurdum.' dedi.

23 Şubat 2024 Cuma 13:11 - Güncelleme:
Lütfü Savaş'tan Özgür Özel'e geri adım attıran rest
ABONE OL

CHP'de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığı netleşti ancak tartışmalar bitmedi. CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın son açıklamaları dikkat çekti.

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Lütfü Savaş, adaylık sürecini ve genel başkan Özgür Özel'e arasındaki görüşmeyi anlattı.

"BENİ AFFEDİN, GİDİYORUM"

Adaylık sürecinde istifa resti çeken Lütfü Savaş, "Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, gece aramış. Sabah döndüm. Genel merkeze çağırdı, gittim. 'Anketler çok kötü' dedi. Dört anket varmış. Ne görünüyor? Yüzde 22 görünüyorsun" diyor. Çok tuhaf... İstatistik bilirim. "Bunlar doğru değil' dedim. 'Başka adam bul yerine' dedi. 'Önerebilecek durumum yok. Ben kazanamıyorsam, kimsenin kazanma şansı yok' dedim. Bir milyondan fazla insan var oy kullanacak. Vekaletle nasıl yapacağız? Dedim ki 'O zaman beni affedin, gidiyorum.' Kendime güveniyorum. Ben kazanırım." şeklinde konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL İLE NE KONUŞTULAR?

Hatay'da bağımsız aday olabileceğini belirten Lütfü Savaş, "Pazartesi saat 10.30'da genel başkan davet etti. Dedim ki 'Ben anketlerde iyiyim, seçimi kazanıyorum.' İki anket götürdüm. İkisinde de öndeyim. Özel, 'Başkanım bir kişi öner, onu yapalım' dedi. 'Önerecek kimse yok' dedim. O kadar anket yapılmış, birisi yaklaşamamış. Dedim, 'Müsaadenizi isteyeyim.' 'Bizden haber bekleyin' dedi. Gece beni çağırdı. '1 Nisan sabahı, Atatürk'ün emanet ettiği o coğrafyayı Atatürk'ün kurmuş olduğu partiyle almak istiyorum. Ben mutlu olacağım. Sizin de olmanızı istiyorum' dedim. Milletvekilimizi, il başkanımızı, ilçe başkanları ve adaylarımızı çağırdı. 'Kefil misiniz?' dedi. Üçte ikisi 'Kefiliz' dedi. 'Tamam dedik.' Kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.