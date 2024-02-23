Lütfü Savaş'tan Özgür Özel'e geri adım attıran rest

CHP'de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığı netleşti ancak tartışmalar bitmedi. CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın son açıklamaları dikkat çekti.

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Lütfü Savaş, adaylık sürecini ve genel başkan Özgür Özel'e arasındaki görüşmeyi anlattı.

"BENİ AFFEDİN, GİDİYORUM"

Adaylık sürecinde istifa resti çeken Lütfü Savaş, "Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, gece aramış. Sabah döndüm. Genel merkeze çağırdı, gittim. 'Anketler çok kötü' dedi. Dört anket varmış. Ne görünüyor? Yüzde 22 görünüyorsun" diyor. Çok tuhaf... İstatistik bilirim. "Bunlar doğru değil' dedim. 'Başka adam bul yerine' dedi. 'Önerebilecek durumum yok. Ben kazanamıyorsam, kimsenin kazanma şansı yok' dedim. Bir milyondan fazla insan var oy kullanacak. Vekaletle nasıl yapacağız? Dedim ki 'O zaman beni affedin, gidiyorum.' Kendime güveniyorum. Ben kazanırım." şeklinde konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL İLE NE KONUŞTULAR?

Hatay'da bağımsız aday olabileceğini belirten Lütfü Savaş, "Pazartesi saat 10.30'da genel başkan davet etti. Dedim ki 'Ben anketlerde iyiyim, seçimi kazanıyorum.' İki anket götürdüm. İkisinde de öndeyim. Özel, 'Başkanım bir kişi öner, onu yapalım' dedi. 'Önerecek kimse yok' dedim. O kadar anket yapılmış, birisi yaklaşamamış. Dedim, 'Müsaadenizi isteyeyim.' 'Bizden haber bekleyin' dedi. Gece beni çağırdı. '1 Nisan sabahı, Atatürk'ün emanet ettiği o coğrafyayı Atatürk'ün kurmuş olduğu partiyle almak istiyorum. Ben mutlu olacağım. Sizin de olmanızı istiyorum' dedim. Milletvekilimizi, il başkanımızı, ilçe başkanları ve adaylarımızı çağırdı. 'Kefil misiniz?' dedi. Üçte ikisi 'Kefiliz' dedi. 'Tamam dedik.' Kazanacağız." ifadelerini kullandı.