İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2020 Cumartesi / 20 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8627
  • EURO
    7,774
  • ALTIN
    396.959
  • BIST100
    114809
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan babasının forsuyla kuralları çiğnemişti: Instagram hesabını dondurdu
Güncel

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan babasının forsuyla kuralları çiğnemişti: Instagram hesabını dondurdu

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan siren sistemli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşınca büyük tepki çekmişti. Sosyal medyada gündeme oturan Türkkan rezil olunca Instagram hesabını dondurdu.

HABERİN
VİDEOSU
11 Temmuz 2020 Cumartesi 08:56 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 08:59
ABONE OL

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sarıkla gelmesini eleştiren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, Çengelköy'deki evinde yılbaşı partisi vermişti.

Dilara Türkkan'ın Instagram hesabından naklen yayınladığı parti, partideki farklı kişiler tarafından da yayınlanmıştı. Partide kadın kılığına girmiş bir erkeğin dans etmesi dikkat çekmiş, görüntüler kısa sürede sosyal medyayı sallamıştı.

YASALARI ÇİĞNEDİ

Dilara Türkkan bu kez emniyet şeridinden siren sistemli bir araçla hızla gittiği ve trafiği ihlal ettiği görüntülerini Instagram hesabından yayınladı. Dikkat çeken görüntüye arkadaşlarını etiketleyen Türkkan'ın hızla bir yere yetişmek için babasının forsunu kullanarak emniyet şeridini kullandığı değerlendirildi.

HESABINI KAPATTI

Sabah'ın haberine göre, Sosyal medya üzerinden yoğun eleştiri ve tepki alan Dilara Türkkan Instagram hesabını dondurdu. Türkkan'ın @dilaraturkkan isimli hesabına şu anda ulaşılamıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.