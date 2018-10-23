Sis farlarını keyfi yakanlara 108 TL para cezası kesiliyor

Resmi internet sitesinde cezalarla ilgili vatandaşların sorularının cevaplandırıldığı açıklamada, Karayolları Trafik Kanunu’nun 64/1 maddesine göre; yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamanın cezasının da 108 TL olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Geceleri, yerleşim birimleri dışında kara yollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmamasının cezası ise 236 TL’dir. Kuyruk (arka kenar) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamanın cezası ise 108 TL olarak uygulanıyor. Kanunun 64/1-b-1 maddesine göre de ’Gece sis ışıklarının sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılmasının cezası 108 TL’dir. Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmamanın cezası da 488 TL’dir." denildi.

Sis farları sarı yapılır mı?

Öte yandan uzmanlar sis farının yasaklanmasının sebebini şöyle açıklıyor:

"Sis farları, adı üzerinde sisli havalarda görüşü arttırması maksadıyla kullanılmaktadır. Fakat karlı ve yağmurlu havalarda da kullanılmasına izin verilmiştir. Ancak sis, kar veya yağmur yoksa, bu durumda kullanılan sis lambaları, özellikle geceleri karşı istikametten gelen araç sürücülerinin görüşünü etkilemektedir. Sürücünün gözünde yaşanacak bir anlık körlük, onun bir kaza yapmasına, dolayısıyla can ve mal kaybının yaşanmasına neden olabilir. Aracın orjinalinde olmayan hemen hemen her şey, kanunlar çerçevesinde yasaktır. İstisnaî bazı durumlar olabilir tabii ki. Sis farlarını sarı renkte yapmak, karşı yönden gelen sürücüye daha fazla etki yapacağından yasaktır. Fakat bu yasağın renk ile alakalı bir durumu yoktur. Sis farlarının rengi ne olursa olsun, bahsedilen hava şartları dışında kullanılması yasaktır."