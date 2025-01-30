Yazım hatası sahte polisi ele verdi

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuna Köprüsü'nde 23 Ocak'ta yaptığı denetimlerde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Sürücü Mustafa Y, ehliyet, kimlik ile aracının ruhsatını isteyen polislere, "başkomiser" olduğunu belirtti.

Ekipler, polis kimliğinde "başkomiser" olarak yazılması gereken rütbenin "başkomser" olarak kaydedildiğini fark etti.

Polis kimliğinin sahte olduğu anlaşılan Mustafa Y. gözaltına alındı.

Otomobilde, 2 sahte polis kimliği ile "başkomiser" rütbesi takılı yelek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin "tehdit, hakaret ve kasten yaralama" gerekçesiyle birçok suç kaydı olduğu öğrenildi.