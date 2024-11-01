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Sözleşme imzalanmadı, işçiler greve gitti! İstanbul'da çöp dağları oluştu

Kartal'da işçilerin aldığı grev kararı nedeniyle bazı mahallelerde çöpler toplanamadı. Esnaf Taşkın Taş, 'İşçilerin grevde olduklarını duyduk, çalışanın emeğinin ödenmesini istiyoruz.' dedi.

AA1 Kasım 2024 Cuma 18:33 - Güncelleme:
Sözleşme imzalanmadı, işçiler greve gitti! İstanbul'da çöp dağları oluştu
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Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş AŞ işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine başlattığı iş bırakma eylemi 3'üncü gününde devam ediyor.

Temizlik işçilerinin grev nedeniyle görevlerini bırakmasından dolayı bazı mahallelerdeki konteynerlerin etrafında çöpler birikti.

Esnaf Taşkın Taş, dün kurulan semt pazarını kendilerinin temizlediğini belirterek, "Pazarcıların çöplerini poşetledik. İşçilerin grevde olduklarını duyduk, çalışanın emeğinin ödenmesini istiyoruz." dedi.

Mahalle sakini Emre Bulu da "Duyumlarımıza göre üç aydır işçi sendikası ile Kartal Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesiyle alakalı bir anlaşmaya varılamamış. İşçiler de anlaşamadıkları için 3 gündür grev yapıyor. Umarız en kısa zamanda anlaşmaya varırlar." diye konuştu.

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