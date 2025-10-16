Maaşlara zam, sosyal haklara büyük artış! Esenyurt Belediyesi'nden toplu iş sözleşmesi

Esenyurt Belediyesi Personel A.Ş. (ESPAŞ) bünyesinde çalışan 3 binden fazla personelin haklarını güçlendirmek amacıyla toplu iş sözleşmesi imzalandı. 2025-2028 dönemini kapsayan sözleşme, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un HİZMET-İŞ ve ÖZ GÜVEN-SEN sendikalarıyla yaptığı görüşmeler sonucunda hayata geçirildi. Anlaşma kapsamında belediye çalışanlarının gelirinde ortalama yüzde 35 oranında artış sağlanarak, sosyal haklar da iki katına çıkarıldı.

YÜZDE 28 ZAM YAPILDI

Yeni sözleşme çerçevesinde ESPAŞ personelinin çıplak ücretlerine yüzde 28 zam yapılırken, sosyal haklarda ise yüzde 61 oranında artış gerçekleştirildi. Böylece çalışanların ortalama gelir artışı yüzde 35'e ulaştı. En düşük personel maaşı ise ikramiyeler dahil 57 bin 77 TL'ye yükseldi. İkramiye sayıları da artırıldı. 30 gün olan yıllık ikramiye miktarı 2025 yılında 40 gün, 2026'da 52 gün, 2027'de ise 60 gün olarak uygulanacak. Ayrıca Ramazan Bayramı'nda 4 bin TL, Kurban Bayramı'nda ise 6 bin TL bayram yardımı yapılması kararlaştırıldı. Her 6 ayda bir enflasyon farkı uygulanacak ve ikinci 6 ayda ilave olarak +2 puan refah payı verilecek. Önemli bir değişiklik de çalışma saatlerinde gerçekleşti. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren haftalık çalışma süresi 45 saatten 40 saate indirilecek.

"BU SÖZLEŞME EMEĞİN VE DAYANIŞMANIN BELGESİDİR"

İmza töreninde konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, anlaşmanın belediye ile çalışanlar arasında karşılıklı anlayış ve dayanışma temelinde hayata geçirildiğini belirtti. "Bizler sizleri sadece birer personel değil, bu büyük ailenin emek kahramanları olarak görüyoruz" diyen Aksoy, şöyle devam etti:

"Belediyemizin hizmet kalitesi, sizlerin alın teri ve özverisiyle yükseliyor. Bu toplu iş sözleşmesiyle, emeğinizin karşılığını almanızı ve daha huzurlu bir çalışma ortamına kavuşmanızı hedefledik. Belediyemizin mali koşulları doğrultusunda imkanlarımızın en fazlasını siz çalışanlarımız için kullandık. İnşallah, ilerleyen dönemde borç yükümüz azaldıkça daha iyi koşulları birlikte sağlayacağız." Kendisinin de bir işçi çocuğu olduğunu vurgulayan Aksoy, "Biz de bu süreçleri evimizde yaşadık. Allah bugün bizlere masanın bir tarafında olmayı nasip etti. El birliğiyle Esenyurt'u daha iyi bir noktaya taşıyacağız."

YENİLENEN ARAÇ FİLOSU VE DAHA İYİ ÇALIŞMA KOŞULLARI

Belediye olarak sadece maaş artışlarıyla değil, çalışma koşullarının iyileştirilmesi noktasında da önemli adımlar attıklarını belirten Aksoy, temizlik filosunun tamamen yenilendiğini açıkladı. Toplam 81 yeni temizlik aracının alındığını belirten Aksoy, "Personellerimizin iyi koşullarda çalışması için ekipmanlarımızı da yeniliyoruz. Temizlik araçlarında sıkıntılar vardı şimdi yeniledik. 81 adet araç alımı gerçekleştirdik. Hepsi siyah plaka, yani devlet aracı. Bu araçlar sizlerin emanetindedir" diye konuştu.

"BİZLERE DEĞERLİ OLDUĞUMUZU HİSSETTİRDİLER"

HİZMET-İŞ Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ise, Başkan Vekili Can Aksoy'a sürece sağladığı katkı için teşekkür ederek, "Böyle değerli belediye başkanlarımızın olması, şehrimize katkı sunmaları çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

ÖZ GÜVEN-SEN Genel Sekreteri Hasan Koç da belediye yönetiminin yapıcı yaklaşımına dikkat çekerek, "Bizlere değerli olduğumuzu hissettirdiler. Tüm çalışanlar adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Esenyurt Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen imza törenine Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, HİZMET-İŞ Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, HİZMET-İŞ Sendikası İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Mustafa Canpolat, ÖZ GÜVEN-SEN Genel Sekreteri Hasan Koç, ESPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Albayrak, Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş ve çok sayıda belediye personeli katıldı.