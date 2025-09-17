İSTANBUL 27°C / 18°C
Güncel

Mabel Matiz'in şarkısı bakanlığı harekete geçirdi: “Perperişan”a erişim engeli talebi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkının aile kurumuna zarar verebileceği ve kamu düzenini bozabileceği gerekçesiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

17 Eylül 2025 Çarşamba 21:14
Mabel Matiz'in şarkısı bakanlığı harekete geçirdi: “Perperişan”a erişim engeli talebi
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptığı başvurularda, şarkı sözlerinin "Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı" olduğu yönünde şikayette bulunduğu belirtilen dilekçede, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmesi istendi.

  • perperişan
  • mabel matiz
  • aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

