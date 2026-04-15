  • Macaristan ile yeni dönem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Magyar'a Ankara daveti
Güncel

Macaristan ile yeni dönem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Magyar'a Ankara daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Macaristan'ın yeni başbakanı Magyar ile telefon görüşmesi yaparak kendisini tebrik etti. Yapılan görüşmede liderler karşılıklı olarak Ankara ve Budapeşte ziyareti davetinde bulundu.

HABER MERKEZİ15 Nisan 2026 Çarşamba 11:05 - Güncelleme:
Macaristan ile yeni dönem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Magyar'a Ankara daveti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Macaristan'ın yeni başbakanı Magyar ile telefon görüşmesi yaparak kendisini tebrik etti. Yapılan görüşmede liderler karşılıklı olarak Ankara ve Budapeşte ziyareti davetinde bulundu.

Macaristan'ın yeni başbakanı Magyar, söz konusu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptım.

Erdoğan Cumhurbaşkanı, seçim zaferim dolayısıyla beni tebrik etti ve Macaristan ile Macar halkına en iyi dileklerini iletti. Ülkelerimiz arasında enerji, güvenlik politikası, ticaret ve kültür alanlarında iş birliğini sürdürmeye devam etmeyi kabul ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beni Ankara'ya davet etti ve ben de onu, 1956 Devrimi'nin 70. yıldönümünü kutlamak üzere Budapeşte'ye davet ettim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Magyar'a tebrik telefonu
  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • macaristan
  • tebrik telefonu
  • magyar

ÖNERİLEN VİDEO

Kasklı zanlı tüfekle kurşun yağdırdı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

