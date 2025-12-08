İSTANBUL 10°C / 7°C
Güncel

Macaristan ve Türkiye'den Ukrayna barışı için işbirliği! Orban: İki arkadaşız

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya yönelik çabalara ilişkin, 'Türkler de bizim gibiler. Biliyorlar ki, savaşın sadece kaybedeni olur. Bu yüzden iki ülke (Türkiye ve Macaristan) barışı teşvik etmek için işbirliği yapıyor.' dedi.

AA8 Aralık 2025 Pazartesi 15:56 - Güncelleme:
Macaristan ve Türkiye'den Ukrayna barışı için işbirliği! Orban: İki arkadaşız
Hungary Today gazetesinin haberine göre, Orban, Türkiye'ye gittiği uçakta Budapeşte-Ankara ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

"MÜZAKERELERİN DÖRT ANA MADDESİ EKONOMİ, GÖÇ, UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ VE ENERJİ"

Her yıl Türkiye ile "en önemli meseleleri" gözden geçirdiklerini belirten Orban, mevcut müzakerelerin dört ana maddesinin ekonomi, göç, Ukrayna'daki savaş ve enerji meselesi olduğunu kaydetti.

"AVRUPA VE AVRASYA'DAKİ DURUMU "İKİ ARKADAŞ" OLARAK ELE ALDIK"

Orban, Türkiye ile yılda bir kez, ortak hükümet toplantısına eş değer olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantıları düzenlendiğine değinerek, bu toplantıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupa ve Avrasya'daki durumu "iki arkadaş" olarak birkaç saat boyunca ele alma fırsatı sunduğunu aktardı.

"TÜRKLER, MACARİSTAN EKONOMİSİNDE YERİNİ ALDI"

Macaristan Başbakanı Orban, "Bu düzenli toplantıları başlattığımızda iki ülke arasındaki 2-2,5 milyar avroluk ticareti ikiye katlama hedefi koyduk ve şu anda 4,5-5 milyar avroya ulaştık. Türkler, Macaristan ekonomisinde yerini aldı ve Macaristan'ın Türkiye ekonomisindeki varlığı da arttı." ifadelerini kullandı.

Orban, daha ucuz Rus gazının Macaristan'a sadece TürkAkım üzerinden geldiğine işaret ederek, Ukrayna'daki savaşın bu hattın önemini artırdığına dikkati çekti.

"SAVAŞIN SADECE KAYBEDENİ OLUR"

Başbakan Orban, "Türkler de bizim gibiler. Biliyorlar ki, savaşın sadece kaybedeni olur. Bu yüzden iki ülke barışı teşvik etmek için işbirliği yapıyor." diye konuştu.

Orban, son 4 yılda sadece Türkiye'nin Ukrayna tahılının Afrika'ya ulaştırılması gibi birkaç önemli anlaşmayı sonuçlandırmayı başardığını vurguladı.

