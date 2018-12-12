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Macaristan'da 'köle yasası' kabul edildi

Macaristan'da muhalefet tarafından 'köle yasası' olarak adlandırılan yasa tasarısı Mecliste kabul edildi.

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Macaristan'da muhalefet partilerinin ve sendikaların  sert tepki gösterdiği, yıllık fazla mesai saatlerinin artırılmasını öngören yasa  tasarısı parlamentoda kabul edildi. 
 
İktidar partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) tarafından parlamentoya  sunulan ve muhalefet tarafından ''köle yasası'' olarak adlandırılan tasarı, 52  "hayır" ve 1 ''çekimser''e karşı 130 "evet" oyuyla yasalaştı.
 
1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni kanuna göre,  halihazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkarılıyor.
 
Fidesz, yeni kanunla fazla mesai yapmak isteyenlerin önündeki  bürokratik engelleri kaldırdıklarını savunurken, muhalefet ve sendikalar ise  hükümeti çok uluslu şirketlerin talebini yerine getirmekle suçluyor.
 
Muhalefet partilerinin oylama öncesi düzenlediği eylem dolayısıyla  Meclis Başkanı Laszlo Köver oturumu başkanlık koltuğu yerine kendi sandalyesinden  yönetti.
 
''Önemli ve iyi bir kanun yaptık''
 
Oylama sonrası basına açıklama yapan Macaristan Başbakanı Viktor  Orban, sendikaları sürekli dinlediğini ve düşüncelerine saygı duyduğunu ama söz  konusu kanun hakkındaki endişelerinin yersiz olduğunu kaydetti.
 
Mecliste kabul edilen yeni kanunun çalışanların çıkarına olduğunu  savunan Orban, ''Önemli ve iyi bir kanun yaptık.'' dedi.
 
Muhalefetten hükümete ortak tepki
 
Yeni kanuna tepki gösteren ana muhalefet partisi Jobbik, Macar  Sosyalist Parti (MSZP), Demokratik Koalisyonu (DK) ve Macar Yeşiller Partisi  (LMP) ortak basın toplantısı düzenledi.
 
Jobbik Meclis Grup Başkanı Marton Gyöngyösi, Meclis Başkanı'nın  başkanlık koltuğu yerine kendi sandalyesinden oturumu yönetmesinin tarihte  görülmemiş bir durum olduğunu belirtti.
 
Gyöngyösi, iktidar partisi Fidesz'in muhalefetteyken iktidara  geldiğinde çalışanların yanında durma sözü verdiğini ama arka planda yabancı  yatırımcılarla imzaladığı stratejik anlaşmalarla Macar çalışanların aleyhine  adımlar attığını öne sürdü.
 
Fazla mesai düzenlemesinin parlamentoda kabul edilmemesi için binlerce  işçi başkent Budapeşte'de 8 Aralık'ta  eylem yapmıştı.

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