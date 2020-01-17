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Macaristan Başbakanı Orban'dan, George Soros'a suçlama: ''Avrupa politikasını etkilemeye çalışıyor''

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede hukukun üstünlüğünün kötüye gittiğine dair karar tasarısını kabul eden Avrupa Parlamentosu'na (AP) tepki göstererek, bu kararın arkasında Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un olduğunu öne sürdü.

AA17.01.2020  16:52 - Güncelleme: 17.01.2020  16:52

Başbakan Orban, devlet radyosu Kossuth'daki haftalık konuşmasında, güncel konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Orban, dün Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, "Polonya ve Macaristan'da hukukun üstünlüğünde kötüye gidiş olduğuna dair karar tasarısı"nın, 178 "hayır" oyuna karşı 446 "evet" oyuyla onaylanmasına tepki gösterdi.

Tasarıyı, Macaristan'da iktidardaki Macar Yurttaş Birliği'nin (Fidesz) de üyesi olduğu, AP'deki Hristiyan Demokratların çatı oluşumu Avrupa Halk Partisi (EPP) üyelerinin de desteklemesini eleştiren Orban, 'Fidesz'in, perşembe günü Avrupa Halk Partisi'nden ayrılmasına bir santimetre kalmıştı. Çünkü EPP'nin çoğunluğu bize ihanet etti. Fransızlar, İspanyollar ve İtalyanlar açıkça bizim tarafımızda olduğundan dolayı EPP'den ayrılmadık.' diye konuştu.

Geçen yıl EPP üyeliği askıya alınan Fidesz'in EPP'deki geleceğine yönelik yaptığı değerlendirmede ise Orban, konuyla ilgili Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüştüğünü, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve EPP Başkanı Donald Tusk ile görüştükten sonra karar vereceklerini söyledi.

AB'de Macaristan karşıtı olayların arkasında 'Soros'un ağı'nın bulunduğunu iddia eden Orban, 'Soros'un ağı, AP'de ve Avrupa politikasında çok aktif. Bu tür olayların arkasında açıkça Soros'un ağı var. George Soros, dünyanın bir numaralı oligarşisi ve mafyavari ağı üzerinden siyasi faaliyet yürüterek Avrupa politikasını etkilemeye çalışıyor.' dedi.

Orban ayrıca, Soros'un, Hristiyan ve Müslümanların birlikte yaşadığı, yeni ve modern bir topluma dayalı Avrupa ortaya çıkarmaya çalıştığını öne sürdü.

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan Hükümeti, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımaya çalışmakla suçluyor.

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