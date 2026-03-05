Macaristan'tan Türkiye'ye övgü: Dünya bize kalsa çok güzel olurdu

Büyükelçi Matis'in ev sahipliğinde Ankara'daki bir otelde düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Matis, burada yaptığı konuşmada, iftar programıyla Türkiye'nin kültürüne, halkına, dinine ve geleneklerine olan saygılarını net bir şekilde ifade etmek istediklerini belirterek, "Her sene olduğu gibi bu ramazanda da dünyada ve bölgemizde barış bekledik. Maalesef bu kutlu ayda da bu gerçekleşemeyecek gibi. Alıştığımız, rahat olduğumuz dünya düzeni muhtemelen sona ermiştir. Yeni, hepimizin alışması gereken, kuralları ancak şimdi şekillenen bir dünya oluşmakta. Hepimiz adına diyebilirim ki alışacağız, sadece savaş olmasın." ifadelerini kullandı.

"Bu yeni dünyada yaptıklarının, söyledikleri yalanların bedelini ödemeyecek aktörler var. Bunu göz önünde tutarak barıştan yana olan iki ülke, Macaristan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ve Türk-Macar dostluğunun ne kadar önemli olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Bu dostane ilişki, 2025 senesinde de ciddi bir ivme kazandı." diye konuşan Matis, Kültür Yılı'nın ardından 2025 Macar-Türk Bilim ve İnovasyon Yılı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Matis, Türkiye ile Macaristan'ın ikili ticaret hacminin 5 milyar dolarla rekor kırdığını vurgulayarak, ticaret, enerji, savunma sanayi gibi kilit alanlarda işbirliğinin en yoğun senesinin yaşandığının altını çizdi.

İki ülke kültürünün her geçen gün karşılıklı olarak daha iyi anlatılabileceğine işaret eden Matis, "Kısacası dünyamız sadece Macarlara ve Türklere kalsa, muhtemelen çok güzel bir yer olurdu." dedi.

Matis, nisanda Macaristan'da genel seçimler olacağını anımsatarak, "Bu nedenle son zamanlarda batılı medyada, Macaristan'ı karalamaya çalışan birçok yanlış ve yalan haber okumuş olabilirsiniz. Bazıları maalesef Türk basınına da yansıdı. Ancak Macaristan'daki seçim sistemi, seçim sırasında herhangi bir hilenin, kuralsızlığın yapılmasını imkansız kılıyor. Ancak eminim ki seçimin ardından böyle haberlerin de çıktığını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNDEKİ HEDEFLER

Macaristan ve Türkiye arasında 2026'da yine ciddi bir ilerleme kaydetmek istediklerini vurgulayan Matis, geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkiler kapsamında bazı alanlarda nokta atışları yaparak yeni bir dönemin başlatılmak istendiğini dile getirdi.

Matis, yılın ilk 2 ayında kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliği, ticaret, enerji, savunma sanayisi, yüksek öğretim, turizm, aile politikaları alanlarında ortaklaşa önemli adımlar atıldığına dikkati çekerek, 2026 yılı boyunca çok taraflı uluslararası programların merkezinin Türkiye olacağını vurguladı.

Türkiye'nin Parlamentolar Arası Birlik, Antalya Diplomasi Forumu, NATO Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi, Uluslararası Astronomi Kongresi ve COP 31 gibi etkinliklere ev sahipliği yapacağını anımsatan Matis, Türk meslektaşlarına kolaylıklar diledi.

Matis, Türkiye'ye atanmasının "2590. gününü yaşamakta" olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"7. senesini doldurduğum bu görevde, 4 Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'na katıldım, 100'e yakın bakan veya daha yüksek seviyedeki görüşmenin organizasyonunda yer aldım, 400'den fazla Macar heyetle ilgilendim ve bu sırada 300'den fazla kültür faaliyetimiz gerçekleşti. Ancak her şeyin bir sonu vardır. 1 Şubat 2019 tarihinde başladığım ve gurur duyduğum bu görev, 235 milyon saniye yani yaklaşık 4 milyon dakika, toplam 65 binden fazla saat ardından sona erecektir ve Türkiye'den görevimin 2722. gününde ayrılacağım."

Ailesi için bunun kolay bir ayrılık olmayacağını aktaran Matis, hayatının önemli kısmını Türkiye'de geçirmekten mutluluk duyduğunu ve Türkiye'yi kesinlikle özleyeceğini söyledi.

Matis, Büyükelçilik görevine kendisinden daha aktif, çok istekli, Türkiye'yi bilen ve yeni fikirlerle yaklaşacak bir ismin geleceğini belirtti.

İftar programına Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da katıldı.