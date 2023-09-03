Maçka Parkı'nda ''Nazi'' rezaleti!

Türkiye'nin konuştuğu olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı'nda yaşandı. Bir sosyal medya kullanıcısı, 30 Ağustos'ta Nazi bayrağını açtıkları bir fotoğrafla paylaşım yaptı.

Tamamen siyah giyimli olan, boyunlarında haç kolye bulunan ve yüzleri kapalı olan gençler, fotoğrafa "Öyle korktuğumuz falan yok! 30 Ağustos günü Maçka Parkı'nda herkesin gözünün önünde açtık bayrağımızı..." notuyla paylaştı.

Ancak gelen tepkiler üzerine fotoğrafı paylaşan genç geri adım attı... Fotoğrafı yayından kaldıran genç "Bana fotoğrafımı silmem gerektiği söylendi. Antisemitizmi yaymaktan gocunmam" ifadelerini kullandı.

Gençlerin paylaştığı fotoğrafa sosyal medyadan tepki yağdı;

-Yüzlerini gizlemiş korkusuz korkaklar...

-Ağaçların arkasına saklamışlar ama...

-Kimseden korkuları yokmuş o yüzden maske takmışlar.

-Anlamını bilselerdi açmazlardı.

-Oturup Kavgam'ı okumakla, 2 tane belgesel izlemekle ideoloji sahibi oluyor bunlar da!