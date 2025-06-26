Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lahey'de NATO Zirvesi kapsamında birçok liderle görüşmeler gerçekleştirdi.

Zirvenin en çok konuşulanları arasında yine Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaşanan tokalaşma anı oldu.

Tokalaşma sırasında Macron'un, vücut diliyle üstünlük kurma yönündeki girişimine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert ve kontrollü karşılık verdi.

Macron, daha önce Tiran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dumura uğramıştı.

Görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşılarak gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tarihi ayar

MACON İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde ise Türkiye ile Fransa ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Fransa ikili ilişkilerini daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesin memnuniyetle karşılandığını, fiili durumun bir an önce kalıcı sükunete dönüşmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Gazze'de ise insani krizin artarak sürdüğünü, bir an önce kalıcı ateşkese ulaşılmasının ehemmiyetine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın yeni güvenlik ve savunma mimarisinde Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan müttefiklerin de dahil edilmesinin fayda sağlayacağına işaret ederek, Türkiye-AB ilişkilerinin uzun vadeli ve stratejik bakış açısıyla ele alınmasının yararlı olacağının altını çizdi.

Suriye'nin bölgesel çatışmaların dışında kalma konusunda dikkatli hareket ettiğini anımsatan Erdoğan, İsrail'in kendi güvenliğini sağlamasının yolunun ise komşularının istikrarından geçtiğini anlamasının önemli olduğunu dile getirdi.