  • Macron'un hadsiz açıklamalarına tepki! AK Parti Sözcüsü Çelik: Söylemleri son derece yanlış
AK Parti MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye ile ilgili skandal açıklamasına tepki göstererek, 'AB krizlerde bir bütün olamıyor. AB Komisyonu Başkanı'nın çok talihsiz bir açıklaması oldu. AB, bir ekonomik güç oldu ancak siyasi bir güç olamadı' dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Atina'da Türkiye'yi hedef alan açıklamaları hakkında ise Çelik, bu söylemlerin son derece yanlış olduğunu ifade ederek, 'Bu tip tavırların Fransa'ya faydası yok' değerlendirmesinde bulundu.

28 Nisan 2026 Salı 17:31
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle:

Bu muhtıra, darbe mekaniği açısından Türkiye'de seçilmiş iradenin milletten aldığı gücün yaralanması ve işlevsiz bırakılması bakımından, çok çirkin bir siyaset karşıtı geleneğin önemli enstrümanlarından biridir.

Terörsüz Türkiye gündemimizde her MYK'mızda bu değerlendirme yapılıyor

AB komisyon başkanı Von Der Leyen çok talihsiz bir açıklaması oldu. Türkiye'yi de içine katarak bazı ülkeleri zikrederek bunların Avrupa'ya nüfus etmesinin engellenmesi gerektiğini ifade etti

AB krizlerde bir bütün olamıyor. AB Komisyonu Başkanı'nın çok talihsiz bir açıklaması oldu. AB, bir ekonomik güç oldu ancak siyasi bir güç olamadı.

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ

Biz Netanyahu ve onun katliam şebekesinin fanatizminin sadece Müslümanlar ile sınırlı olmadığının insanlığın tüm unsurlarına ve şubelerine karşı bunu gerçekleştirdiğini söyledik

Savaş tekrar dönülmemeli. ABD ve İran arasındaki ateşkes kalıcı barışa dönüşmeli.

İsrail, Lübnan'a saldırarak başka yerlerde kriz çıkararak, İran'a saldırarak Gazze'yi de unutturmaya çalışıyor

Uluslararası toplum ateşkesin barışa dönmesini desteklemeli

MACRON'A TEPKİ

Macron'un söylemleri son derece yanlış. Bu tip tavırların Fransa'ya faydası yok.

Fransa'nın bunlardan vazgeçmesinde Türkiye ile olan müttefiklik ilişkisini gerçekçi bir zeminde ve doğru bir yaklaşımda ele alması herkesin faydasınadır

