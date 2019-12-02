Macron'un 'Türkiye, NATO'dan yardım bekleyemez' sözüne AK Parti'den çok sert tepki!

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Londra'ya gideceğini hatırlatan Çelik, Erdoğan'ın burada çeşitli görüşmeler yapacağını söyledi.

Çelik, Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geleceğini, ayrıca Fransa, İngiltere ve Almanya liderleriyle dörtlü formatta görüşeceğini belirterek, "Suriye meselesi tabii ki önemli bir gündem olacak, Barış Pınarı Harekatı'ndaki tezlerimizi anlatmak için iyi bir fırsat olacak, DEAŞ'la mücadele gibi başlıklar, DEAŞ, PKK/YPG terör örgütüyle yürüttüğümüz mücadele önemli bir gündem teşkil edecek." dedi.

Göç meselesinin de İngiltere'deki NATO Zirvesi'nde gündeme geleceğini ifade eden Çelik, "NATO'nun en büyük ikinci kara ordusuna sahip ülke olarak güvenlik kaygılarımızın müttefiklere anlatılması konusunda güçlü tezlere sahibiz. Şimdiye kadar NATO misyonlarına özgürlük, demokrasi ve adalet için dünyanın her tarafında çağrı yapılan bütün görevlere en güçlü katılımı biz gerçekleştirdik. Bu çağrımıza NATO'daki müttefiklerimizden de aynı desteği bekliyoruz." diye konuştu.

Çelik, NATO'nun Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatlarıyla ilgili tutumlarına değinerek, "NATO'daki dostlarımız güvenlik kaygılarımızı anladıklarını söylemelerine rağmen bununla ilgili yeterince pratik adım atmasalar da Türkiye kendi güvenliğini sağlayabilecek imkan ve kapasiteye sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en büyük, güçlü ordularından biri olarak ülkemizin güvenliğini sağlama konusunda her zaman hazır olduğunu ve hangi şartlarda olursa olsun bu güvenliği sağlamak için verilen görevi yerine getireceğini, en son bir kere daha Barış Pınarı Harekatı'nda bütün dünyanın gözleri önünde bütün dünyanın takdirini kazanan bir şekilde göstermiştir." ifadelerini kullandı.

- "TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YÖNETİCİLERİNİ EN ÇOK AĞIRLAYAN KİŞİ MACRON"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'yla ilgili son açıklamalarına ilişkin eleştirilerde bulunan Çelik, şöyle devam etti:

"En çok Barış Pınarı Harekatı'na karşı görüş beyan eden kişi Fransa Devlet Başkanı oldu. Aynı zamanda da terör örgütünün yöneticilerini en çok ağırlayan kişi de en çok misafir eden kişi de Macron oldu. Özellikle 'Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye, NATO'dan yardım bekleyemez' diyecek en son ülke Fransa, en son lider Macron'dur. Çünkü dünyanın çeşitli yerlerinde operasyon yapıyorlar, dünyanın çeşitli yerlerindeki bu operasyonlarında ülkelerinin çıkarlarını korumak için tek taraflı yaptıkları operasyonlarda bile uluslararası topluma ve NATO'ya çağrı yapıyorlar. Bizim bir NATO müttefiki olarak NATO Genel Sekreteri'nin de söylediği gibi en çok saldırıya maruz kalmış, terörün en çok saldırısına muhatap olmuş bir NATO üyesi olarak yaptığımız çağrılara dönük bu olumsuz yaklaşımın başını çekmeleri onların çifte standardının bir göstergesidir."

Çelik, Macron'un "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" açıklamasına ilişkin, "Burada Türkiye'nin Suriye'de ne işi olduğu bellidir, terörle mücadele ediyor, Türkiye hem kendi sınırlarının hem NATO müttefiklerinin ve Avrupa'nın güvenliğini sağlıyor. Macron'a sorulması gereken soru, sizin Mali'de ne işiniz var ya da Afrika'nın çeşitli yerlerinde ne işiniz var, birçok yerde BM kararı olmadan yaptığınız operasyonlar ne amaca hizmet etmektedir', bunu sormak gerekiyor. Öncelikle kendisinin Mali'de ne işiniz var sorusuna anlamlı bir cevap vermesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Geçen günlerde Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatına ilişkin Çelik, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması pekiştirildi. Petrol ve doğal gaz arama çalışmaları konusunda Türkiye'nin eli güçlendi. Doğu Akdeniz'deki bu tarihi adım artık Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yeni bir aşamaya geçtiğini göstermektedir. Türkiye ne kendi haklarını ne de KKTC'deki kardeşlerimizin haklarını koruma konusunda herhangi bir geri adım atacak ve herhangi bir taviz gösterecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatı ile Doğu Akdeniz'deki bazı kısımlarının bir bölümünün belirlendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"BM Deniz hukuku sözleşmesinin ilgili maddeleri dahil uluslararası hukuka uygun olarak imzalanmış bir anlaşmadır. Anlaşmanın uluslararası hukuka uygunluğu konusunda en ufak bir tereddüt yoktur. Burada özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Yunanistan'ın ve Mısır'ın itirazlarının hiçbir anlamı yok. Bunlar bir oldu bitti yaratarak Türkiye'nin Akdeniz'den çıkmasını engellemek, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de sadece kendi sınırlarına hapsetmek şeklinde bir duvar örmeye çalışıyorlardı. Bu anlaşmayla birlikte bu duvar hukuken de yıkılmıştır. Herhangi bir şekilde oldu bittiye izin verilmeyeceği gösterilmiştir. Libya kara suları Türkiye'nin anlaşmasıyla devreye sokularak bizim münhasır ekonomik bölgenin batı sınırları çizilmiştir. Bu konuda da herhangi bir hukuki açık kalmamıştır."