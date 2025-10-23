Madde batağında korkunç anlar! Krize giren babayı 5 yaşındaki oğlu izledi

Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi 1254 Sokak içerisindeki bir boş araziye araçla 3 arkadaşı ve 5 yaşındaki çocuğuyla beraber gelen M.D., isimli şahıs, iddialara göre arkadaşlarıyla beraber kullandığı maddenin etkisine girerek kriz geçirdi.

Yaşanan o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir şahıs araç içerisindeki koltukta kendinden geçerken bir şahıs ise yerde krize giren M.D.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaş kalabalığının çoğalması ve durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi sonrası M.D., isimli şahıs arkadaşları tarafından boş arazi içerisine terk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ile polis ekiplerince M.D.'ye müdahale edildi. Babasının içler acısı halini gören 5 yaşındaki Ö.D. ise sağlık ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılırken, korkmaması için ilgi gösterildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI, ELDİVENDEN BALON YAPARAK 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İLGİ GÖSTERDİ

Sağlık çalışanlarından Büşra Özdemir, Gülcan Pulat ile Yasin Gürler, eldivenlerden balonlar yaparak çocuğun dikkatini kendi üzerine çekmeye ve babasının o halini göstermemeye çalıştı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen ve tedavileri ret eden M.D., yakınlarına teslim edilirken polis ekipleri M.D.'yle olay yerine gelen ve daha sonra M.D.'yi bırakarak kaçan şahısların yakalanması için başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.