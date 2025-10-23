İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2025 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9862
  • EURO
    48,8355
  • ALTIN
    5548.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Madde batağında korkunç anlar! Krize giren babayı 5 yaşındaki oğlu izledi
Güncel

Madde batağında korkunç anlar! Krize giren babayı 5 yaşındaki oğlu izledi

Adıyaman'da, 5 yaşındaki çocuğunu yanına alarak arkadaşlarıyla beraber madde kullanan baba bir süre sonra krize girdi. O anlara tanık olan minik çocuğun içler acısı hali yürek sızlattı.

IHA23 Ekim 2025 Perşembe 10:57 - Güncelleme:
Madde batağında korkunç anlar! Krize giren babayı 5 yaşındaki oğlu izledi
ABONE OL

Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi 1254 Sokak içerisindeki bir boş araziye araçla 3 arkadaşı ve 5 yaşındaki çocuğuyla beraber gelen M.D., isimli şahıs, iddialara göre arkadaşlarıyla beraber kullandığı maddenin etkisine girerek kriz geçirdi.

Yaşanan o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir şahıs araç içerisindeki koltukta kendinden geçerken bir şahıs ise yerde krize giren M.D.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaş kalabalığının çoğalması ve durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi sonrası M.D., isimli şahıs arkadaşları tarafından boş arazi içerisine terk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ile polis ekiplerince M.D.'ye müdahale edildi. Babasının içler acısı halini gören 5 yaşındaki Ö.D. ise sağlık ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılırken, korkmaması için ilgi gösterildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI, ELDİVENDEN BALON YAPARAK 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İLGİ GÖSTERDİ

Sağlık çalışanlarından Büşra Özdemir, Gülcan Pulat ile Yasin Gürler, eldivenlerden balonlar yaparak çocuğun dikkatini kendi üzerine çekmeye ve babasının o halini göstermemeye çalıştı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen ve tedavileri ret eden M.D., yakınlarına teslim edilirken polis ekipleri M.D.'yle olay yerine gelen ve daha sonra M.D.'yi bırakarak kaçan şahısların yakalanması için başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.