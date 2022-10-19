Maden faciasından acı detay: Geriye bu fotoğraf kaldı

Serhat Kahraman... Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasında iki madencinin birbirine sarıldığı fotoğraf karesindeki kahraman şehit... 34 yaşındaydı... 2023 yazında evlenecekti. Patlamada göçük altında kaldı. Yerin yüzlerce metre altında yaklaşık 2 saat yaşam savaşı verdi.

Kurtarma ekipleri ona ulaştığında hayattaydı. Yukarı çıktı, can havliyle arkadaşına sarıldı. O anlar fotoğraf karesine yansıdı. Geride kalan arkadaşlarını kurtarmak için tekrar madene indi. Bir daha da geri dönemedi.

"KAHRAMANCA ŞEHİT OLMUŞ"

Şehidin kardeşi Ezgi Kahraman, arkasında bir kahramanlık öyküsü bırakan ağabeyini SABAH'a anlattı:"Daha önce de birçok kaza geçirdi. Biz üzülmeyelim diye hiçbirini anlatmadı. Biz yaralarını fark edene kadar bize hiçbir şey hissettirmezdi.

Patlamadan sonraki fotoğraflarda onu görünce kurtuldu diye düşünmüştüm ama şehit olduğunu öğrenince kalbimde koca bir delik açılmış gibi hissettim.

O fotoğrafın hikâyesini öğrendik. Ağabeyim yerin altından çıktıktan sonra gözyaşları arasında arkadaşına sarılmış, diğerlerinin aşağıda kaldığını anlatmış. Bir bardak su içtikten sonra aşağıda kalanları kurtarmak için tekrar geri inmiş. Bir daha da dönememiş. Kahramanca şehit olmuş."

Öte yandan İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hiperbarik oksijen tedavisi gören ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ziyaret edilen madenci İbrahim Çeliktaş dün yoğun bakımdan servise alındı.

ARKADAŞININ SESİNİ DUYDU TEKRAR MADENE İNDİ

Bartın Amasra'daki 41 maden şehidinden biri de 2 çocuk babası Orhan Altun'du (32). Maden ocağında barutçu olarak görev yapan Orhan Altun da yaşanan patlamada sağ kurtulmuş, maden ocağının çıkışına doğru yol almıştı.

Ancak Altun çıkışa varmadan önce aşağıdaki bir arkadaşının sesini duydu ve onu kurtarmak için tekrar aşağıya indiğinde bir daha çıkamadı. Altun, Doğaşı Köyü'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Fotoğraftaki: Orhan Altun