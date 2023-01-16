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Maden işletmesine giden araç yuvarlandı: 2 yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Gümüşgöze beldesinde bulunan maden işletmesine giden araç kontrolden çıkarak yuvarlandı. Kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

IHA16 Ocak 2023 Pazartesi 11:52 - Güncelleme:
Maden işletmesine giden araç yuvarlandı: 2 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Kelkit ilçe merkezinden Gümüşgöze beldesindeki maden işletmesine giden maden çalışanlarından Mustafa Çağrı Karayel (32) yönetimindeki 61 BP 114 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yuvarlandı. Kazada aracın altında kalan sürücü Karayel ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Ceyhun Baki (37) ise hafif şekilde yaralandı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ağır yaralı Karayel önce Kelkit Devlet Hastanesinde oradan da Gümüşhane Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

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