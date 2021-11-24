Maden ocağında göçük: 1 kişi hayatını kaybetti

DHA 24 Kasım 2021 Çarşamba 00:11 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 00:11

Dalaman'ın Gürleyik Mahallesi ile komşu il Denizli'nin Çameli ilçesi sınırında yer alan krom madeni ocağında, bugün akşam saatlerinde dinamit patlatılması sırasında göçük meydana geldi. İşçilerden Recep Uysal (35) göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yaralı kurtarılan Recep Uysal hastaneye kaldırıldı. Denizli'nin Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uysal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.