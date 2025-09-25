İSTANBUL 25°C / 19°C
Güncel

Maden ocağında göçük! 4 işçi kurtarıldı

Zonguldak'ta bir maden ocağında göçük meydana geldi. 2 işçi göçük altında kaldı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

AA25 Eylül 2025 Perşembe 13:28 - Güncelleme:
Maden ocağında göçük! 4 işçi kurtarıldı
ABONE OL

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı, 1 işçinin kurtarılması için çalışma sürüyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine ait maden ocağının eksi 263 kotu baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Olayda 5 işçi mahsur kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

İşçilerden 4'ü göçük altından çıkarılırken, 1'inin kurtarılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kurtarılan işçilerden hafif yaralanan 1'i, sağlık görevlilerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

