İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2026 Çarşamba / 2 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,3239
  • EURO
    53,8556
  • ALTIN
    6480.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Maden ocağında göçük! Enkaz altında kalan işçi kurtarılmaya çalışılıyor
Güncel

Maden ocağında göçük! Enkaz altında kalan işçi kurtarılmaya çalışılıyor

Bolu'nun Mengen ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 12:20 - Güncelleme:
Maden ocağında göçük! Enkaz altında kalan işçi kurtarılmaya çalışılıyor
ABONE OL

Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisinde bulunan özel maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık, AFAD ve Zonguldak TTK tahlisiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi.

Göçüğü fark eden 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıktı.

Toprak altında kalan işçinin kurtarılması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 08.32'de Mengen ilçesi Gökçesu beldesinde bulunan özel işletmeye ait sahada göçük meydana geldiği ihbarı alındığı belirtildi.

Bir işçinin göçük altında kaldığı bilgisinin alınmasının ardından olay yerine AFAD başta olmak üzere itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama ve kurtarma çalışmaları Mengen Kaymakamlığımızın koordinasyonunda yoğun ve titiz şekilde sürdürülmektedir. Yanar Elmas Madencilik ruhsatlı ve özel bir işletme olup, ilgili bakanlıklar tarafından yapılan denetimler neticesinde işletme faaliyetleri, bakım ve göçük kontrolüne yönelik çalışmalar hariç olmak üzere 22 Ocak 2026 tarihinde kolluk kuvvetleri marifetiyle durdurulmuştur. Olayla ilgili idari ve adli işlemler başlatılmış olup, konu tüm yönleriyle takip edilmektedir."

  • maden ocağı
  • göçük
  • afad

ÖNERİLEN VİDEO

Serinlemek isterken boğuldular! 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.