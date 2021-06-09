İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Haziran 2021 Çarşamba / 28 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,579
  • EURO
    10,4837
  • ALTIN
    522.593
  • BIST100
    1449.72
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Maden ocağında göçük meydana geldi, 39 yaşındaki işçi öldü
Güncel

Maden ocağında göçük meydana geldi, 39 yaşındaki işçi öldü

Tokat'ta özel bir şirkete ait antimon maden ocağında göçük altında kalan Sadık Kültür (39), hayatını kaybetti.

DHA09 Haziran 2021 Çarşamba 15:11 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 15:11
ABONE OL

Olay, dün gece saatlerinde Turhal ilçesine bağlı Elalmış köyünde bulunan antimon maden ocağında meydana geldi. İşçilerden evli ve 3 çocuk babası Sadık Kültür maden ocağında çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Ocaktaki diğer mesai arkadaşları tarafından göçük altından yaralı çıkarılan Kültür, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sadık Kültür, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken, maden ocağında görevli 6 kişi gözaltına alındı.

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Olayın ardından Turhal Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında göçüğün yaşandığı ocakta çalışmalara geçici olarak verildi. Yaşanan göçüğün sebebinin ise yapılan incelemelerden sonra netlik kazanılacağı öğrenildi. Maden ocağının giriş ve çıkışları da kapatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.