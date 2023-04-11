İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2023 Salı / 21 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2904
  • EURO
    21,0269
  • ALTIN
    1241.62
  • BIST100
    5123.06
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Maden ocağında karbonmonoksit faciası: 1 ölü

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında karbonmonoksitten zehirlenen işçilerden biri öldü, 5'i hastaneye kaldırıldı.

AA11 Nisan 2023 Salı 09:42 - Güncelleme:
Maden ocağında karbonmonoksit faciası: 1 ölü
ABONE OL

İlçede özel bir şirketin işlettiği maden ocağında, çalışma alanı açmak için kontrollü patlama gerçekleştirildi.

Patlama sonrası oluştuğu değerlendirilen karbonmonoksit gazından etkilenen işçilerden Tevfik Pazarcık (30), olay yerinde hayatını kaybetti.

Gazdan etkilenen diğer çalışanlar Şakir Bilbey, Alper Aksoy, Fatih Karahisar, Mustafa Gül ve Ali Anıl Palamut ise Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen bu kişilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.