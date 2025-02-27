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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 145 maden sahasının ihalesini gerçekleştirecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 145 maden sahası ihale edilecek.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 10:01 - Güncelleme:
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 145 maden sahasının ihalesini gerçekleştirecek
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Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 145 maden sahası ihale edilmek üzere ilan, Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren en az 15 gün süre ile https://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yer alacak.

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, ihale şartnamesi, pafta-koordinat bilgileri, alanları, taban ihale bedelleri ve ihale tarihleri bulunacak.

İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.

Başvurular MAPEG tarafından değerlendirildikten sonra, ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde yeniden ihale edilecek. Kapalı teklifi genel müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak.

Öte yandan, daha önce ihale edilmesine rağmen müracaat olmayan 727 maden sahası ise MAPEG tarafından ikinci kez ihale edilecek.

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