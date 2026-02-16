Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni para bulunduğu belirtilerek, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmadığı ifade edildi. Söz konusu madeni paraların tedavülde olduğu vurgulanırken, ihtiyaç oluşması halinde basımlarının yeniden gerçekleştirilebileceği kaydedildi.

DMM, kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi çağrısında bulundu.