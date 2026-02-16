İSTANBUL 20°C / 12°C
Güncel

Madeni para propagandası tutmadı! ''Darphane'' yalanı çürütüldü

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma sokulan “Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

16 Şubat 2026 Pazartesi 15:11
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni para bulunduğu belirtilerek, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmadığı ifade edildi. Söz konusu madeni paraların tedavülde olduğu vurgulanırken, ihtiyaç oluşması halinde basımlarının yeniden gerçekleştirilebileceği kaydedildi.

DMM, kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi çağrısında bulundu.

