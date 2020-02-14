İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0545
  • EURO
    6,561
  • ALTIN
    306.614
  • BIST100
    121082
Güncel

Mafya lideri Yakup Süt yakalandı

Mafya lideri Yakup Süt, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

DHA14 Şubat 2020 Cuma09:23 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 09:42

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir takip edilen Yakup Süt ve adamlarını yönelik operasyon yaptı. Pendik, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere il genelinde daha önceden belirlenen birçok adrese saat 06.00'da eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

Ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında suç örgütü lideri Yakup Süt'ün de olduğu öğrenildi.

Baskın yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa, Fevzi Çakmak Mahallesi, 795 sokakta bulunan siteydi. Saat 06.00 sıralarında Özel Harekat Polisleri ile adrese gelen ekipler içeriye girdi. Küçükçekemece'de ise baskın yapılan adreslerden biri Kanarya Mahallesi'nde bulunan Leylek Caddesi oldu. 5 katlı binaya giren ekiplerin, arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

Mehmetçiğe hakaret yağdırmıştı! Fare gibi kaçarken vuruldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

1 milyar varillik ham petrol keşfedildi
1 milyar varillik ham petrol keşfedildi

1 milyar varillik ham petrol keşfedildi

HDP'li Işık'tan TBMM'de skandal sözler
HDP'li Işık'tan TBMM'de skandal sözler

HDP'li Işık'tan TBMM'de skandal sözler

Büyük miktarda ağır silahlar ele geçirildi
Büyük miktarda ağır silahlar ele geçirildi

Büyük miktarda ağır silahlar ele geçirildi

Katil, Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi FETÖ ile mücadele etti diye şehit etmiş
Katil, Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi FETÖ ile mücadele etti diye şehit etmiş

Katil, Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi FETÖ ile mücadele etti diye şehit etmiş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.