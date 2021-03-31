Maganda kurşunu düğünü yasa çevirdi

DHA 31 Mart 2021 Çarşamba 14:53 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 14:53

Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesi Atatürk Mahallesi'nde 25 Mart günü bir tanıdığının düğününe katılan A.Y., iddiaya göre, gelin alma sırasında tabancayla rastgele havaya ateş açtı. A.Y.'nin tabancasından çıkan mermilerden biri aynı düğünde bulunan kayınpederi Ali Altın'ın başına isabet etti. Ali Altın, yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ali Altın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınan A.Y. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın ardından bir haftadır hastanede tedavisi süren Ali Altın, bugün yaşamını yitirdi. Ali Altın'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edileceği ve toprağa verileceği belirtildi.