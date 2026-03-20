  
  
  • Maganda terörü! Çocukların gözü önünde cam kırıp saldırdı
Maganda terörü! Çocukların gözü önünde cam kırıp saldırdı

İstanbul Başakşehir'e bağlı Bahçeşehir'de, trafikte başlayan sözlü tartışma kısa sürede meydan dayağına dönüştü. Bir saldırganın cam parçasıyla diğer araçtakilerin üzerine yürüdüğü, çocukların ise korku içinde olay yerinden uzaklaştığı o dehşet anları, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

IHA20 Mart 2026 Cuma 12:17 - Güncelleme:
İstanbul'un Başakşehir ilçesi Bahçeşehir bölgesinde trafikte seyir halindeki iki araç sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlardan inen taraflar birbirine saldırdı.

İddiaya göre araçtan inen bir şahıs, elindeki cam parçasını kaldırıma vurarak kırdıktan sonra diğer araçta bulunan kişilerin üzerine yürüdü. Taraflar arasında çıkan kavgada tekme ve yumrukların havada uçuştuğu görüldü.

Kavga sırasında taraflardan birinin eşinin "Benim arabada çocuğum var" diyerek çığlık attığı, o esnada bir çocuğun korku içinde olay yerinden uzaklaştığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşanan olay cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı ve çevredeki vatandaşların olayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

