  Maganda veli okulu bastı! Öğrencilerin gözü önünde küfürler yağdırdı
Samsun İlkadım'da bulunan Mustafa Kemal İlkokulu, bir velinin çocukların gözyaşlarına aldırmadan sergilediği zorbalıkla sarsıldı. Sınıf öğretmeni Selma Yavuz Şenel, ders işlediği sırada kapıları tekmeleyen, 'Diğer öğrenciler beni ilgilendirmiyor' diyerek terör estiren bir şahsın hedefi oldu. Küçük çocukların hıçkırıklar içinde izlediği o utanç görüntüleri cep telefonu kamerasına yansırken, eğitim camiası okul önünde tek yürek olup 'Öğretmene el kaldıran, geleceğimize saldırmıştır' açıklamasında bulundu.

IHA8 Nisan 2026 Çarşamba 16:58 - Güncelleme:
Samsun'da bir ilkokulda görevli öğretmen, ders sırasında bir veli tarafından hakaret, tehdit ve saldırı girişimine maruz kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, meslektaşları Selma Yavuz Şenel için okul önünde basın açıklaması yaptı.

TEHDİTLER SAVURDU

İlkadım ilçesindeki Mustafa Kemal İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Selma Yavuz Şenel, ders sırasında bir veli tarafından sınıfına zorla girilmek istendi. Olay anında sınıftaki öğrenciler korkudan gözyaşlarını tutamadı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde veli, "Benim çocuğumun sınıfını değiştireceksiniz. Şimdi girerim, bağıracağım, okulu da ayağa kaldıracağım. Diğer öğrenciler beni ilgilendirmiyor" diyerek sınıf kapısını tekmeledi. Çevredeki kişiler veliyi uzaklaştırmaya çalıştı.

Olay anını kaydeden Şenel, "Çocukların yanında yapılanı görüyor musunuz? Bana bir şey fırlattı" dedi. Sınıfa giren diğer öğretmenler ise gerginliği yatıştırmaya çalıştı.

Sınıf öğretmeni Selma Yavuz Şenel

"ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINMALI"

Bugün ise eğitim camiası sendikaları, olayın yaşandığı Mustafa Kemal İlkokulu önünde basın açıklaması yaptı. Sendikalar adına açıklama yapan Murat Yavuz, "Bugün ülkemizde hâlâ eğitim emekçileri sözlü ve fiziki saldırılara uğruyor. Okullara kadrolu görevliler atanmalı, önleyici tedbirler alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Olay hakkında hukuki süreç başlatıldı.

