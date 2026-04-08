Samsun'da bir ilkokulda görevli öğretmen, ders sırasında bir veli tarafından hakaret, tehdit ve saldırı girişimine maruz kaldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, meslektaşları Selma Yavuz Şenel için okul önünde basın açıklaması yaptı.

TEHDİTLER SAVURDU

İlkadım ilçesindeki Mustafa Kemal İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Selma Yavuz Şenel, ders sırasında bir veli tarafından sınıfına zorla girilmek istendi. Olay anında sınıftaki öğrenciler korkudan gözyaşlarını tutamadı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde veli, "Benim çocuğumun sınıfını değiştireceksiniz. Şimdi girerim, bağıracağım, okulu da ayağa kaldıracağım. Diğer öğrenciler beni ilgilendirmiyor" diyerek sınıf kapısını tekmeledi. Çevredeki kişiler veliyi uzaklaştırmaya çalıştı.

Olay anını kaydeden Şenel, "Çocukların yanında yapılanı görüyor musunuz? Bana bir şey fırlattı" dedi. Sınıfa giren diğer öğretmenler ise gerginliği yatıştırmaya çalıştı.

Sınıf öğretmeni Selma Yavuz Şenel

"ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINMALI"

Bugün ise eğitim camiası sendikaları, olayın yaşandığı Mustafa Kemal İlkokulu önünde basın açıklaması yaptı. Sendikalar adına açıklama yapan Murat Yavuz, "Bugün ülkemizde hâlâ eğitim emekçileri sözlü ve fiziki saldırılara uğruyor. Okullara kadrolu görevliler atanmalı, önleyici tedbirler alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Olay hakkında hukuki süreç başlatıldı.