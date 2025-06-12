Mağara cinayeti davasında yeni gelişme!

Kayseri'nin Develi ilçesinde mağarada 1 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili 6 sanık Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkarken, Kayseri 4. Ağır Ceza mahkemesi 6 sanığa ayrı ayrı 25'er yıl hapis cezası verdi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde Emrah Balkaş'ın bir mağarada öldürüldükten sonra gömüldüğü olayın sanıkları Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir kez daha hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde duruşmaya katıldı. Sanıklar yaptıkları savunmada suçsuz olduklarını belirterek, olayın ardından intihar eden Eyüp Yıldız'ın psikopat olduğunu, Emrah Balkaş'a zarar vermemesi için çabaladıklarını ancak başaramadıklarını belirterek, Eyüp Yıldız'ın kendileri mağaradan çıktıktan sonra Emrah Balkaş'ı öldürdüklerini öne sürdü. Sanıklar işlemedikleri bir suç nedeniyle yaklaşık 4 yıldır cezaevinde olduklarını belirterek, beraatlerini talep etti.

Yapılan yargılamanın ardından mahkeme heyeti sanıklar F.A., A.A., M.K., M.İ., Ş.B. ve M.Y. iştirak halinde adam öldürme suçundan ayrı ayrı 25'er yıl hapis cezasına hükmederek, tutukluluklarının devamına karar verdi.

30 Mart 2021 tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre cezaevinden çıkan Emrah Balkas, arkadaş grubu ile bir mağarada buluştu. Çıkan tartışmada Emrah Balkaş, Eyüp Yıldız tarafından tabanca ile öldürüldü. Olayın ardından kaçan Eyüp Yıldız, Yukarı Fenese Mahallesi'nde saklandığı evde polis ekipleri tarafından kıstırılınca, teslim olmayarak tabanca ile intihar etti.