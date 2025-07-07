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Mağarada metan gazı faciası! Bakan Güler: En ince ayrıntısına kadar araştıracağız

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenen 12 askerin şehit olmasına ilişkin, 'Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olay, başlattığımız idari tahkikat ile en ince ayrıntısına kadar incelenecektir.' dedi.

AA7 Temmuz 2025 Pazartesi 15:15 - Güncelleme:
Mağarada metan gazı faciası! Bakan Güler: En ince ayrıntısına kadar araştıracağız
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Bakan Güler, Hakkari'deki şehit uğurlama töreninin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti.

"KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA DA BAŞLATILDI"

Güler, burada yaptığı konuşmada, dün, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 28 Mayıs 2022'de şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un aziz naaşına ulaşmak için komandolar tarafından bir mağarada arama tarama faaliyetinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Faaliyet esnasında komandoların metan ve karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirten Güler, "Gazdan etkilenen ve mağaradan çıkarılan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edildiği esnada mağarada kalan silah arkadaşlarımız için AFAD ve Türkiye Kömür İşletmeleri tahliye ekipleri ile koordineli bir şekilde kapsamlı bir çalışma da başlatılmıştır." diye konuştu.

Güler, şöyle devam etti:

"Bu elim hadise sonucu maalesef 12 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Daha önce şehit olan silah arkadaşımızın aziz naaşına ulaşma gibi ulvi bir görevde gösterilen büyük cesaret ve fedakarlık, Türk ordusundaki silah arkadaşlığının tarihe geçen emsalsiz örneklerinden birini teşkil etmiştir. Acımız büyük ve hislerimiz tarifsizdir. Yüreğimiz dağlansa da biliyoruz ki aziz şehitlerimiz, milletimizin özgürlük ve bağımsızlığının simgesi olarak şanlı tarihimizin en müstesna köşesinde daima yer alacaklardır."

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZE VE ASİL MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI VE SABIRLAR DİLİYORUM"

Şehitlerin kıymetli hatıralarını her zaman minnetle yaşatacaklarını ve fedakarlıklarını daima şükranla yad edeceklerini vurgulayan Güler, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olay, başlattığımız idari tahkikat ile en ince ayrıntısına kadar incelenecektir. Bu vesileyle aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli aileleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri aynı azim ve kararlılıkla faaliyetlerine devam edecektir." ifadelerini kullandı.

  • Milli Savunma Bakanı
  • Yaşar Güler
  • Pençe-Kilit Harekatı
  • şehit askerler

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