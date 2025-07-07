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Mağarada metan gazı zehirlenmesi... MSB: Şehit sayısı 12'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan personel sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu.

AA7 Temmuz 2025 Pazartesi 07:26 - Güncelleme:
Mağarada metan gazı zehirlenmesi... MSB: Şehit sayısı 12'ye yükseldi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan asker sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen 4 kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı 12'ye yükselmiştir.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile birlikte inceleme, denetlemelerde bulunmak ve şehitlerimizin uğurlama törenlerine katılmak üzere bölgeye gitmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz."

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, şehitlerin isimlerini ve fotoğraflarını paylaştı.

Açıklamaya göre; Üsteğmen Ege Akar, Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı, Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak, İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm, Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık ve Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin, Piyade Teğmen Furkan Sert, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura, Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman ve Uzman Çavuş Kani Obi şehit oldu.

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