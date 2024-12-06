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Mağazadan 2 bin liralık çantayı çaldı

Avcılar'da bir iş merkezindeki çanta mağazasına gelen kimliği belirsiz bir kişi, 2 bin lira değerindeki deri çantayı inceliyormuş numarası yaparak çaldı.

DHA6 Aralık 2024 Cuma 09:34 - Güncelleme:
Mağazadan 2 bin liralık çantayı çaldı
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Olay dün Merkez Mahallesi Marmara Caddesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi.

İş merkezindeki çanta dükkanına gelen kimliği belirsiz bir kişi, bir süre çantaların önünde dolaştıktan sonra 2 bin lira değerindeki deri çantayı eline aldı. Çantayı inceliyormuş gibi davranan şüpheli, etrafını kontrol ettikten sonra çantayı alarak işyerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra ürünün yerinde olmadığını fark eden işyeri çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlığı tespit etti.

İşyeri sahipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte polise giderek şikayetçi oldu.

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