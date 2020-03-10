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Mağazadan tavayı kaş ve göz arasında böyle çaldı

İstanbul Bahçelievler'de mutfak eşyaları satan bir mağazaya giren kadın, dükkan sahibinin dalgınlığından faydalanarak asılı olan tavayı kaş ve göz arasında çalarak kaçtı. Kadının rahat tavırları “bu kadarına da pes” dedirtirken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

IHA10 Mart 2020 Salı 09:35 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 09:35

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Mahmut Bey Caddesi üzerinde bulunan mutfak eşyaları satan bir mağazada yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde mağazaya gelen şüpheli bir kadın, tavaların asılı olduğu bölüme geçerek asılı olan bir tavayı yanına aldı. Kadın, tavayı yanında bulunan poşetlerin arasına hızlı bir şekilde sakladı. Daha sonra kaşla göz arasında mağaza sahibinin de dalgınlığından faydalanarak gözden kayboldu. Kadının rahat tavırları “bu kadarına da pes” dedirtti. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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